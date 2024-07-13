“القسام” تعلن تدمير 3 آليات إسرائيلية في كمين جنوبي غزة

غزة: أعلنت كتائب “عز الدين القسام”، الذراع العسكري لحركة “حماس”، السبت، عن تدمير 3 آليات إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقت قصير من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة استهدفت خيام نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس وأسفرت عن عدد من الضحايا.

وقالت “القسام” في بيان: “تمكن مجاهدونا من إيقاع رتل آليات في كمين محكم وتدمير 3 دبابات ميركافاه بقذائف الياسين 105، قرب مسجد أبو ذر الغفاري شرق مدينة رفح”.

وأضافت أن “الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى اللحظة”.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح والتي أعلن جيش الاحتلال عن بدء عملية عسكرية فيها في 6 مايو/ أيار الماضي.

وفي وقت سابق السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية حربية سلسلة غارات على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والتي صنفها الجيش ضمن المناطق “الإنسانية الآمنة”.

وفي حصيلة أولية، قالت وزارة الصحة في غزة إن القصف تسبب باستشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 289 آخرين بينهم حالات حرجة.

وتتواصل عمليات الإنقاذ وانتشال الشهداء والجرحى في المكان المستهدف بالمواصي، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين الذين توجهوا إليها خلال أشهر الحرب بناء على مطالب الجيش بذلك بادعائه أنها “إنسانية”.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.

(الأناضول)