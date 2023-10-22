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“القسام” تعلن إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في “كمين محكم” بعد تسللها شرق خانيونس- (صورة وفيديو)

منذ ساعة واحدة

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غزة: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” عصر اليوم الأحد، عن اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية توغلت إلى أطراف جنوب قطاع غزة.

وقال بيان صدر عن القسام إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية مدرعة في “كمين محكم” شرق خانيونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار.

وأضاف البيان “التحم المجاهدون مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام”.

وقالت كتائب القسام في بيان لاحق: “مجاهدونا يؤكدون أن جنود القوة الصهيونية التي وقعت في كمين خانيونس غادروا آلياتهم وفرّوا شرق السياج الزائل مشياً على الأقدام”.

واعترفت وسائل إعلام عبرية بوقوع 4 إصابات في الجيش الإسرائيلي في الاشتباك المسلح قرب كيبوتس كيسوفيم شرق خانيونس.

يأتي التوغل فيما أعلنت إسرائيل عن استعدادات لغزو بري لقطاع غزة فيما تواصل شن غارات جوية مكثفة على القطاع ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية “طوفان الأقصى” التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام مستوطنات جنوب إسرائيل واحتجاز أسرى.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب القسام عن “قصف” كل من تل أبيب وبيت شيمش غرب القدس برشقة صاروخية “رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين” في غزة.

(وكالات)

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