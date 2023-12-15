“القسام” تعلن عن قتلى وجرحى بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، الجمعة، استهداف جنود الاحتلال بمنطقة “جحر الديك” وسط قطاع غزة، أوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت الكتائب في بيان على منصة تلغرام: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف مبنى في منطقة جحر الديك يتحصن به عدد من جنود الاحتلال، بقذيفة TBG بشكل مباشر، وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.

وفي بيان آخر، أوضحت “القسام” أن عناصرها تمكنوا من “الاشتباك مع 10 جنود من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك” وسط القطاع.

كما تمكن مسلحو “القسام” من “الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود (الإسرائيليين)، وعادوا إلى قواعدهم بسلام”.

وحتى الساعة 11:55 (ت.غ) لم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن بيان “القسام”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال مقتل قائد دبابة بالمعارك البرية جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الرائد (احتياط) شاي أورئيل بيزم (23 عام) وهو قائد دبابة في الكتيبة التاسعة “قتل الجمعة في معركة جنوب قطاع غزة”.

وأفاد الجيش على موقعه الإلكتروني أنه بذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 449، بينهم 118 منذ بداية المعارك البرية في 27 من الشهر ذاته.

وأسفرت الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى مساء الخميس، عن 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(وكالات)