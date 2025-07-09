القسام تعلن قتل جندي إسرائيلي حاولت أسره بخان يونس

غزة: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، أنها قتلت جنديا إسرائيليا واغتنمت سلاحه بخان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن حالت “الظروف الميدانية” دون أسره.

وقالت القسام في بيان: “تمكنا من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس”.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا وناقلة جند بقذائف “الياسين 105″، كما استهدفوا حفارين عسكريين بالقذائف ذاتها.

وأوضحت: “بعدها تقدم مجاهدونا صوب جنود العدو واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة وحاولوا أسر أحد الجنود إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه”.

وأشارت كتائب القسام إلى أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي لإخلاء المكان.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري على بيان كتائب القسام، لكن مصادر إسرائيلية أفادت بمقتل سائق جرافة متعاقد مع وزارة الدفاع الإسرائيلية في معارك خان يونس.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي قتل ما لا يقل عن 38 جنديا إسرائيليا وأصيب 98 في كمائن وعمليات قنص، في حين بلغت الحصيلة منذ بداية العام 50 قتيلا و118 مصابا.

وبذلك ترتفع حصيلة خسائر قوات الاحتلال منذ بدء الاجتياح البري أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 444 قتيلا و2768 جريحا، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية أن خسائر الاحتلال أعلى بكثير.

(وكالات)