“كتائب القسام” تعلن قتل جنود إسرائيليين بتفجير حقل ألغام في خان يونس

غزة: أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مساء الاثنين، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في قوة هندسية إثر تفجير حقل ألغام معد مسبقا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت “القسام” في بيان مقتضب على تلغرام، إن مقاتليها تمكنوا من “تفجير حقل ألغام مُعد مسبقاً في قوة صهيونية هندسية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس”.

وقالت في بيان سابق ظهر الاثنين إن مقاتليها أوقعوا “قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال كمين مركب في منطقة الفخاري شرق خان يونس”.

وأضافت: “تمكن مجاهدونا من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة (ميركافاه) وجرافتين عسكريتين من نوع (D9) بالعبوات وقذائف الياسين 105”.

وتابعت أن مقاتليها أوقعوا “طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح حيث تم رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)