“القسام” تعلن قتل عسكريين إسرائيليين اثنين في مدينة غزة

إسطنبول: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، قتل عناصر منها عسكريَّين إسرائيليين اثنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، الثلاثاء الماضي.

جاء ذلك في منشور عبر منصة تلغرام، الأحد.

وجاء في المنشور أن مقاتليها وبعد عودتهم من خطوط القتال أكدوا “الإجهاز على جنديين إسرائيليين اثنين من المسافة صفر في شارع النزاز شرق حي الشجاعية”، بتاريخ 3 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي منشور آخر صدر الأحد، قالت كتائب القسام إنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” أمس السبت قرب موقع اليرموك بحي المنارة جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، دون ذكر ما أسفر عنه الاستهداف.

(الأناضول)