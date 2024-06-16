جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في غزة لترتفع حصيلة قتلاه إلى 11 منذ السبت

غزة: أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من جنوده في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، إضافة إلى جندي ثالث قُتل متأثرا بإصابته قبل أيام في رفح، ما يرفع عدد قتلى الجيش أمس السبت إلى 11 جنديا.
وقال الجيش إن جنديا قُتل متأثرا بإصابته قبل أيام في معارك جنوبي قطاع غزة. وأضاف في بيان: “توفي الرقيب يائير رويتمان، البالغ من العمر 19 عاماً، وهو مقاتل في كتيبة غفعاتي، متأثراً بجراحه بعد إصابته بجراح خطيرة الإثنين خلال معارك جنوبي قطاع غزة”.
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إلى أنّ الجندي القتيل “أصيب خلال تفجير مقاتلين فلسطينيين لمبنى محاصر في مدينة رفح، يوم الإثنين الماضي”.
وكان جيش الاحتلال، أقرّ السبت، بمقتل 8 من جنوده بمعارك جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان “كتائب القسام” تنفيذ “كمين مركب” استهدف جنودا إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مدينة رفح جنوبي القطاع.
تفاصيل جداً مثيرة للحدث الامني
الساعه الخامسة فجر يوم عرفة المبارك في رفح ، اصاب صاروخ ياسين 105 اطلقته المقاومة الفلسطينية مركبة مدرعة هندسية اثناء تحركها ضمن قافلة عسكرية مكونة من عدة أليات وهذا ما سبب صدمة كبيرة للجيش الاسرائيلي ، كيف علمت المقاومة بتلك العربة واستهدافها هي… pic.twitter.com/hsWqLuxU14
— Tamer | تامر (@tamerqdh) June 16, 2024
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن 8 عسكريين قتلوا في معارك جنوب قطاع غزة، أحدهم الضابط برتبة نقيب وسيم محمود، وهو نائب قائد السرية في كتيبة الهندسة (601)، بينما لم يسمح بنشر أسماء القتلى الآخرين ورتبهم العسكرية بعد، حيث سيتم الإعلان عنهم لاحقًا.
من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن قتلى الجيش الثمانية كانوا يستقلون مدرعة قرب مخيم تل السلطان في رفح، حيث اصطدمت بعبوة ناسفة وهي في طريقها لأحد أماكن تمركز القوات جنوبي القطاع.
كما أشارت قناة “13” العبرية الخاصة إلى أن الجيش ما زال متواجدا في مكان استهداف المدرعة.
وقالت الكتائب في منشور عبر منصة تلغرام: “مع صبيحة يوم عرفة، نفذ مجاهدونا كمينا مركبا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح”.
وأضافت: “تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح”.
وأوضحت أنه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة “الياسين 105” ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها، بحسب البيان.
وفي بيان آخر، قالت إنها “قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس موقع صوفا العسكري (جنوب إسرائيل) برشقة صاروخية”.
كما استهدفت “القسام” مقر القيادة الإسرائيلية في محور نتساريم غرب غزة بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم، بحسب البيان.
العمليات العسكرية لن تعيد جميع المحتجزين
وفي وقت لاحق السبت، قال هاغاري في مؤتمر صحافي بثته قناة “12” العبرية إن إعادة جميع المحتجزين بقطاع غزة لن يكون عبر العمليات العسكرية.
وتابع هاغاري “نحن نعمل على تهيئة الظروف لعودة جميع المختطفين في أسرع وقت ممكن”.
وأشار إلى أن فريقا من الخبراء سيقوم بتحقيق دقيق للحادث في رفح.
ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 658، بينهم 306 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.
كما تشير المعطيات إلى إصابة 3835 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1936 بالمعارك البرية.
(وكالات)
الله اكبر ولله الحمد
المجد للشهداء … واللعنة والعار على المجرمين الصهاينة و المطبعين والعملاء العرب .. سيسي واشباهه
الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم انصر المقاومة على عدونا .اللهم عليك بالمطبعين و ارنا فيهم قدرتك يا رب
أللهم أنصر اخواننا في فلسطين رغم أنف الصهاينة والمطبعين العرب
الحمد لله الحمد لله الحمد لله
المجد والخلود للقسام والسرايا تاج أمة العرب وشرفها الوحيد في زمان الامة الرديء.
الغريب قبل القريب والعدو قبل الصديق اصبح يعتقد ويصرح علانية بوجود أيد خفية توجه المعركة في غزة وتخلق ملاحم بطولية فذة لا مثيل لها في اي من الحروب مع الأخذ في الحسبان الفرق الشاسع في موازين القوى على الارض المباركة والذي هو لصالح اعتى قوة غاشمة في الكون وهي امريكا والموظفة لصالح العدو الاسراءيلي.
هل هو جبريل هل هو ميكائيل او ملاك كريم آخر؟
الله اعلم.
بداءت ملامح النصر العسكري وكسر الجيش الذي لم يقهر قبل هذه الحرب تلوح في أفق الموءمنين بالنصر وبمقاومتهم في خانيونس التي لم يعود اليها العدو بعد، وها هي بشائر نصر اخرى توءكد هزيمة العدو في رفح العز والصمود وعلى سمع وبصر وحسد من قوات الجيش الثاني الميداني الذي لا يجيد إلا الحياد والتمتع بالمشاهدة عن بعد انتقاما لشهداء مصر من العدو بالوكالة على يد مقاومتنا الفلسطينية الغزاوية الباسلة.
لا نامت أعين خونة الامة المشككين بورطة العدو بالنصر المبين.
شكرا غزة ..شكرا للمقاومة.. شكرا لكونكم ولأول مرة بتاريخ كل الصراعات العربية من الشرق إلى الغرب قد جعلتونا نشعر بفخر ونقول باننا عرب…نقول نقاوم ولم ننهزم..شكرا لكم بتوحيدكم للأمة الإسلامية والعربية شعبياوتعريتكم لكل المستلمين والمطبعين…شكرا لكم بحيث يوم عرفات جعلوه يوم عرفان وهزيمة للمفتي المنهزم المتشدق بالدين بيوم الحج…شكرا لكم لاعادة الهوية لنا كعرب…الرحمة للشهداء وياليتنا كنا معكم.
لا حول ولا قوة الا بالله
التطبيع مع فرنسا وايطاليا وألمانيا خيانة للأمة الاسلامية ولفلسطين الحبيبة
و التطبيع مع الكيان الصهيوني كيف تسميه
كل من يطبع مع أعداء الله فهو منهم ويحشر معهم
من يدع يده في يد فرنسا فهو مطبع من تحت الطاولة مع الكيان الصهيوني ، اللهم انصر اخواننا الفلسطينيين بلد الشهداء الأحرار وقبلة الثوار
لا تصدقوا أكاذيب عصابة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان أعداد قتلاه كبيرة جدا جدا والخسارة فادحة✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🐒