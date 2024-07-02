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“القسام” تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين باستهداف منزل في غزة- (فيديو)

منذ 41 دقيقة

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غزة: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، الثلاثاء، عن قتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين بعد استهداف عناصرها قوة مكونة من 14 جنديا تحصنوا داخل أحد المنازل بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما قالت القسام، في سلسلة بيانات نشرتها على “تلغرام”، إنها نفذت عدة عمليات في محاور توغل الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، أبرزها أيضا قتل جنديين من “مسافة الصفر” في الشجاعية.

وأضافت: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية قوامها 14 جنديا تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة TBG وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية”.

وتابعت في بيان ثانٍ: “تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من الإجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر في حي الشجاعية”.

وأوضحت في بيان ثالث أن عناصرها “اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة في الشجاعية ما أسفر عن إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.

وفي بيانين منفصلين، قالت “القسام” إن عناصرها استهدفوا “دبابة من نوع ميركافاه 4 وناقلة جند من نوع نمر، بقذيفتي الياسين 105، في حي الشجاعية”.

وفي محور التوغل الإسرائيلي بمدينة رفح جنوبي القطاع، قالت القسام إن عناصرها استهدفوا “دبابتي ميركافاه 4 بقذائف الياسين 105، في منطقة المخيم الغربي بالمدينة”، مضيفة: “رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء، في إشارة لوجود مصابين أو قتلى”.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب فوري على هذه البيانات.

(الأناضول)

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