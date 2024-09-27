“القسام” تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر تدمير دبابة بخان يونس

غزة: أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين إثر تدمير دبابة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت “القسام”، في بيان مقتضب على تلغرام، إن مقاتليها دمروا “دبابة صهيونية من نوع (ميركافاه 4)، بقذيفة الياسين 105، في منطقة صوفا شرق خان يونس”.

وأوضحت أن مروحيات إسرائيلية “هبطت لإجلاء القتلى والجرحى” دون ذكر عددهم أو حالة المصابين.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)