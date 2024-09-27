سياسة | عربي | فلسطين

“القسام” تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر تدمير دبابة بخان يونس

27 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
4

غزة: أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين إثر تدمير دبابة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت “القسام”، في بيان مقتضب على تلغرام، إن مقاتليها دمروا “دبابة صهيونية من نوع (ميركافاه 4)، بقذيفة الياسين 105، في منطقة صوفا شرق خان يونس”.

وأوضحت أن مروحيات إسرائيلية “هبطت لإجلاء القتلى والجرحى” دون ذكر عددهم أو حالة المصابين.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول قاسم احمد ابراهيم:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 4:07 م

    هذه هي اللغة التي تفهمها الصهيونية لو هناك دعم عربي امدادات فقط لتغيرت المعادلة لكن حصار لغزة و امدادات لاسرائيل

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      سبتمبر 27, 2024 الساعة 5:40 م

      كفى بالله نصيرا للفلسطنيين المستضعفين الذين خذلتهم أمة المليار والغبار وعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇱🇧🇵🇸☹️☝️🚀🐒

  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 5:39 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود فلسطين من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية صلاح الدين والشهيد عمر القاسم والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇱🇧🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 5:41 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين الميامين المباركين في سحق ودق جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يتساقط كالذباب على يد أحرار فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇱🇧🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

“كتائب القسام” تعلن قتل جنود إسرائيليين بتفجير حقل ألغام في خان يونس
منذ 19 ساعة
إصابة جندي إسرائيلي بجروح “خطيرة” جنوبي قطاع غزة
منذ 23 ساعة
مقتل جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال رام الله.. وإصابة المنفذ بجروح بالغة- (صور وفيديوهات)
11 - سبتمبر - 2024
قناة عبرية: الجيش قتل 3 أسرى إسرائيليين بغزة قبل 9 أشهر وأخفى المعلومة
9 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية