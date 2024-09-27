“القسام” تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر تدمير دبابة بخان يونس

غزة: أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين إثر تدمير دبابة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت “القسام”، في بيان مقتضب على تلغرام، إن مقاتليها دمروا “دبابة صهيونية من نوع (ميركافاه 4)، بقذيفة الياسين 105، في منطقة صوفا شرق خان يونس”.
وأوضحت أن مروحيات إسرائيلية “هبطت لإجلاء القتلى والجرحى” دون ذكر عددهم أو حالة المصابين.
وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
(الأناضول)
هذه هي اللغة التي تفهمها الصهيونية لو هناك دعم عربي امدادات فقط لتغيرت المعادلة لكن حصار لغزة و امدادات لاسرائيل
كفى بالله نصيرا للفلسطنيين المستضعفين الذين خذلتهم أمة المليار والغبار وعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇱🇧🇵🇸☹️☝️🚀🐒
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود فلسطين من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية صلاح الدين والشهيد عمر القاسم والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇱🇧🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين الميامين المباركين في سحق ودق جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يتساقط كالذباب على يد أحرار فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇱🇧🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀