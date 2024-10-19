“القسام” تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين شمال غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، استهدافها جنودا إسرائيليين وآليات إسرائيلية عسكرية شمالي قطاع غزة الذي يشهد إبادة متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت “القسام” في بيان لها، إنها استهدفت جرافة ‏”D9″ عسكرية بقذيفة “تاندوم” وفجرت عبوة “شواظ” بدبابة “ميركفاه” أثناء سحبها للجرافة المستهدفة قرب محطة سرداح غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

وأضاف: “تمكنا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة والاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب محطة سرداح”.

ولفتت “القسام” إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذائف “الياسين 105” في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الجيش الإسرائيلية حملة الإبادة التي ينفذها في شمالي القطاع منذ 15 يوما عبر قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية كاملة إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه إلى المنطقة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى في ظل تعطل شبه كامل لعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني نتيجة استهدافها من القوات الإسرائيلية أو منعها من تأدية مهامها.

(الأناضول)