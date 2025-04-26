“القسام” تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين وتنشر مشاهد لقنص جنود في غزة- (فيديو)

إسطنبول: أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، قتل وجرح عدد من العسكريين باستهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت “القسام” في بيان إن مقاتليها تمكنوا اليوم “من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعدد من قذائف الـ(آر بي جي) والياسين (105)”.

وأشارت إلى أن عناصرها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

والجمعة، أعلنت “القسام” أنها قتلت وأصابت 4 عسكريين إسرائيليين، الخميس، في عملية قنص شرق بلدة بيت حانون، فيما لم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على ذلك.

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري في صفوفه وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، خلال معارك بشمال قطاع غزة.

والجمعة، كشفت معطيات رسمية إسرائيلية عن مقتل 456 عسكريا ومدنيا إسرائيليا خلال الأشهر الـ12 الأخيرة نتيجة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة والعدوان على لبنان، وهجمات متفرقة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

(الأناضول)