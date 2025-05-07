“القسام” تعلن قتل وجرح إسرائيليين في تفجير حقل ألغام جنوب غزة

غزة: أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة حماس، الأربعاء، قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين في تفجير حقل ألغام مُعد مسبقا، أعقبه قصف المكان بقذائف الهاون شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت “القسام” في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من “تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية مؤللة وأوقعوهم بين قتيل وجريح على شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس”.

وأضافت: “بعدها دك مجاهدونا المكان بعدد من قذائف الهاون ورصدوا سحب آلية مدمرة وهبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول بيان “القسام”.

وحتى الأحد، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سمح الجيش بنشر أسماءهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 853 ضابطا وجنديا بينهم 6 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه الرسمي.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5758 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر بينهم 2588 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

(الأناضول)