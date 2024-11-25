“القسام” تعلن قتل وجرح عسكريين إسرائيليين شمال قطاع غزة 

غزة: أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، الاثنين، قتل وجرح عسكريين إسرائيليين لدى استهدافها قوة مكونة من 10 عناصر بمنطقة التوام شمال غرب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية مكونة من 10 جنود صهاينة بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح“.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق مختلفة خاصة في محافظة شمال قطاع غزة التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 5 أكتوبر، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول فلسطينيون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترغب باحتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم،

(وكالات)