“القسام” تعلن قتل 10 جنود إسرائيليين بعملية مركّبة في الشجاعية

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، الجمعة، قتل 10 جنود إسرائيليين في عملية مركبة نفذها مقاتلوها الخميس بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت “كتائب القسام” في بيان: “بعد عودتهم من خطوط القتال، أفاد مجاهدونا بالإجهاز يوم أمس (الخميس) على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة شرق شارع النزاز بحي الشجاعية في مدينة غزة”.

وتابعت: “استهدف المجاهدون مبنى تحصنت بداخله قوة صهيونية بقذيفة TBG ثم تقدموا صوب المبنى المستهدف وأجهزوا على بقية أفراد القوة من مسافة الصفر، وخلال انسحابهم فجروا عبوة ناسفة داخل المبنى”.

وأشارت القسام إلى “تدخل الطيران المروحي (الإسرائيلي) لإخلاء الجنود القتلى والمصابين”.

وفي رفح جنوب القطاع، أعلنت “كتائب القسام” في بيان آخر، قنص جندي إسرائيلي في محيط “تل زعرب” غرب المدينة.

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🔴 الجيش الإسرائيلي استنفد كل خياراته في غزة وأصبح الآن صيدا سهلا للمقاومة

💥جديد.. نشرت كتائب القسام فيديو، لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

من الجو ترصد حماس كل تحركات الجيش الإسرائيل. pic.twitter.com/nNEamKzuzB — الصين بالعربية (@mog_china) July 4, 2024

أما “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فقالت في بيانات منفصلة، إن عناصرها “قصفوا بوابل من قذائف الهاون النظامي والثقيل جنودا وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلين في حي الشجاعية”.

وأضافت: “كما قصفوا بقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الجيش في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، وعند بوابة معبر رفح”.

(الأناضول)