“القسام” تعلن قتل 5 جنود إسرائيليين وتنشر مشاهد لاستهداف مبان تحصن بها جيش الاحتلال في بيت حانون- (فيديو)

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” السبت، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين، في اشتباكات شمال غربي مدينة غزة.

وذكرت في بيان مقتضب عبر تلغرام: “مجاهدو القسام يهاجمون قوة متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل ويجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين”.

الله أكبر الله أكبر.. الآن كتائب القسام تعرض مشاهد من استهداف مجاهديها قوات صهيونية خاصة متحصنة في عدة مباني في بيت حانون شمال قطاع غزة بقذائف "TBG" و "RPG" والاشتباك معها. pic.twitter.com/vQ1jbflNxr — رضوان الأخرس (@rdooan) November 4, 2023

وأمس الجمعة، نشرت “القسام” مشاهد من اشتباكات خاضتها مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتضمن الفيديو إطلاق عناصر القسام، قذائف محمولة على الكتف داخل غرف ومنازل للمواطنين احتمت بها القوات الإسرائيلية.

كما أظهر الفيديو إطلاق قذائف باتجاه آليات إسرائيلية.

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مشاهد من الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجاهدو كتائب القسام مع قوات العدو في شوارع بيت حانون وتدميرهم لعدد من الآليات pic.twitter.com/vdCYzCEuZH — شبكة أردن الإعلامية (@ORDONMEDIANET) November 3, 2023

(الأناضول)