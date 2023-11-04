“القسام” تعلن قتل 5 جنود إسرائيليين وتنشر مشاهد لاستهداف مبان تحصن بها جيش الاحتلال في بيت حانون- (فيديو)

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” السبت، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين، في اشتباكات شمال غربي مدينة غزة.
وذكرت في بيان مقتضب عبر تلغرام: “مجاهدو القسام يهاجمون قوة متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل ويجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين”.
الله أكبر الله أكبر..
الآن كتائب القسام تعرض مشاهد من استهداف مجاهديها قوات صهيونية خاصة متحصنة في عدة مباني في بيت حانون شمال قطاع غزة بقذائف "TBG" و "RPG" والاشتباك معها. pic.twitter.com/vQ1jbflNxr
— رضوان الأخرس (@rdooan) November 4, 2023
وأمس الجمعة، نشرت “القسام” مشاهد من اشتباكات خاضتها مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وتضمن الفيديو إطلاق عناصر القسام، قذائف محمولة على الكتف داخل غرف ومنازل للمواطنين احتمت بها القوات الإسرائيلية.
كما أظهر الفيديو إطلاق قذائف باتجاه آليات إسرائيلية.
#عاجل #طوفان_الأقصى #غزة_العزة
مشاهد من الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجاهدو كتائب القسام مع قوات العدو في شوارع بيت حانون وتدميرهم لعدد من الآليات pic.twitter.com/vdCYzCEuZH
— شبكة أردن الإعلامية (@ORDONMEDIANET) November 3, 2023
(الأناضول)
لماذا ذكر المكان؟
تحية للقسام وتحية تحية للكتائب تحية لحماس تحية للجهاد والله ينصر رجال فلسطين الأسود والفهود والنمور والذئاب الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار العزيز القهار الذي لا تعجزه عصابة البيت الأبيض الأمريكي ولا شرذمة عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي حاقد ظالم سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕✌️🌴🤲🌴
احسن واجمل رد على خطاب سماحته
من دواعي السخرية ما يروج له الإعلام العالمي و يتناوله الخبراء العسكريون بالتحليل و هو أن الجيش الاسرائيلي قد قام بمحاصرة غزة في حملته البرية..!! ناسين أن حماس ليس لديها جيش نظامي لكي يحاصر و ليس لديها حتى مواقع ثابتة على الأرض، مقاتلو حماس يقاتلون بطريقة حرب العصابات، يخرجون من شبكة أنفاق معقدة تحت الأرض مثل الأشباح و يفاجئون العدو الاسرائيلي بهجوم مباغت لا يعرف أصلًا من أين جاء و يلحقون به خسائر جسيمة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
قلوبنا معكم وندعو لكم يا أسود الأقصى