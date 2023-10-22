“القسام” تعلن قصف تل أبيب والقدس ومواقع عسكرية إسرائيلية “ردا على المجازر بحق المدنيين”- (فيديو)

“القدس العربي”: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصفها تل أبيب وبيت شيمش في القدس ومستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، “ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين”.

وأعلنت الكتائب قصفها مستوطنات نتيفوت وبئيري ومدينة بئر السبع بعشرات الصواريخ، إضافة إلى قصف “تحشدات عسكرية” شرق بئيري وفي مفكاعيم وقاعدة “حتسريم” الجوية.

وصباحا أعلنت الكتائب في بيانات متلاحقة عبر حسابها على تيليغرام قصفها تل أبيب وبيت شيمش غرب القدس المحتلة ورعيم وكيبوتس نيريم.