“القسام” تعلن قصف تل أبيب 

غزة: أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأحد، أنها قصفت مدينة تل أبيب بالصواريخ، “ردا على استهداف المدنيين في غزة”.

وقالت في بيان مقتضب إن “كتائب القسام تقصف تل أبيب بالصواريخ ردا على المجازر (الإسرائيلية) بحق المدنيين”.

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة؛ خلفت آلاف الشهداء والجرحى ودمار أحياء بأكملها، ويدور الحديث حاليا عن عملية برية يجهز لها جيش الاحتلال لدخول غزة المحاصرة منذ 2006.

وأدت غارات جيش الاحتلال إلى استشهاد 2670 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين، بحسب وزارة صحة “غزة”، فيما أسفرت عملية حركة “حماس” عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3715، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

(وكالات)





