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“القسام” تعلن قصف مدينة حيفا بصاروخ من طراز “R160”- (فيديوهات)

منذ 47 دقيقة

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حيفا: أعلنت كتائب “القسام” الذراع المسلح لحركة “حماس”، الأربعاء، قصف مدينة حيفا شمال إسرائيل بصاروخ من طراز “R160″.
وقالت الكتائب في بيان: ” كتائب القسام تقصف مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز R160″.
وأضافت: “هاجمنا مربضاً للآليات والأفراد شرق غزة بطائرتين انتحاريتين” دون مزيد من التفاصيل.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
(وكالات)

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