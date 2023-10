“القسام” تعلن قصف مدينة حيفا بصاروخ من طراز “R160”- (فيديوهات)

حيفا: أعلنت كتائب “القسام” الذراع المسلح لحركة “حماس”، الأربعاء، قصف مدينة حيفا شمال إسرائيل بصاروخ من طراز “R160″.

وقالت الكتائب في بيان: ” كتائب القسام تقصف مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز R160″.

وأضافت: “هاجمنا مربضاً للآليات والأفراد شرق غزة بطائرتين انتحاريتين” دون مزيد من التفاصيل.

Israeli residents in Haifa run for shelters as sirens warn of incoming rockets. pic.twitter.com/iA6BGeDutP

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 11, 2023