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“القسام” تعلن قصف مستوطنة بيت شيمش وحشودات لجيش الاحتلال- (فيديو)

منذ 57 دقيقة

مدفع إسرائيلي يطلق قذائف باتجاه قطاع غزة

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غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الخميس، قصف مستوطنة بيت شيمش غرب القدس وحشود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقالت “كتائب القسام” في بيان: “كتائب القسام تقصف بيت شيمش غرب القدس المحتلة برشقة صاروخية”.

وأضافت: “الكتائب تطلق رشقات صاروخية على تحشدات للعدو في ياد مردخاي (جنوب)” المحاذي لقطاع غزة.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)

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