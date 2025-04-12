“القسام” تعلن قصف مستوطنة نير إسحاق المحاذية لغزة.. وارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 50 ألفا و933 شهيدا

غزة: أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، السبت، قصف مستوطنة إسرائيلية محاذية لقطاع غزة بصواريخ قصيرة المدى.

وقالت القسام، في بيان نشرته على منصة تلغرام، إنها استهدفت مستوطنة “(نير إسحاق) بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114 ملم”.

وهذه العملية الثانية من نوعها خلال أسبوع التي تستهدف فيها “القسام” مستوطنات محاذية للقطاع، إذ أعلنت الأحد الماضي في بيان، أنها قصفت مدينة أسدود جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية، ردا على “المجازر الصهيونية” بحق المدنيين في قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة من قطاع غزة بينها منازل وخيام نزوح ومراكز إيواء ما يسفر عن وقوع شهداء وجرحى فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل إلى “50 ألفا و933 شهيدا و116 ألفا و45 مصابا” منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي: “وصل مستشفيات قطاع غزة 21 شهيدا، و64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبيّنت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 (تاريخ استئناف الإبادة الجماعية على غزة) بلغت ألفا و563 شهيدا، و4 آلاف و4 إصابات”.

وذكرت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت “إلى 50,933 شهيدا و116,045 إصابة”.

وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي جرائم الإبادة في غزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

(الأناضول)