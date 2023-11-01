“القسام” تعلن مقتل 7 أسرى مدنيين لديها في مجزرة مخيم جباليا 

غزة: أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مقتل 7 أسرى مدنيين لديها بينهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية في القصف الإسرائيلي الذي تسبب في مجزرة مخيم جباليا، أمس الثلاثاء.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب، الأربعاء: “قُتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية”.

يأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة مصورة، أنهم أبلغوا الوسطاء باعتزامهم “الإفراج عن محتجزين أجانب خلال الأيام المقبلة انسجاما مع موقفهم وعدم رغبتهم وحاجتهم للاحتفاظ بهم أو احتجازهم في غزة”.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن قصفا إسرائيليا أوقع “400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وتقول إسرائيل إن “حماس” أسرت ما يزيد على 239 إسرائيليا يوم 7 أكتوبر الماضي من غلاف قطاع غزة بينهم جنود وعناصر شرطة.

ولليوم الـ26، يشن جيش الاحتلال حربا على غزة، وقتل إجمالا أكثر من 8525 فلسطينيين بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة، وأصاب نحو 21543، كما استشهد 126 فلسطينيا واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)