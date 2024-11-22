“القسام” تقنص 4 جنود وتفجر دبابات في رفح

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ سلسلة هجمات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة في مناطق عدة في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن ناشطيها تمكنوا من تنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات الاحتلال قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح.

وذكرت أن ناشطيها رصدوا عدداً من جنود الاحتلال في المكان، وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية “الغول” القسامية، لافتة إلى أن ناشطيها أكدوا مقتل جنديين.

وأشارت إلى أنه فور وصول دبابة “مركفاه” لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة “الياسين 105″، حيث اشتعلت النيران فيها.

وأضافت في البلاغ العسكري، أنه بعد ذلك رصد ناشطوها تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة، واستهدفوها بقذيفة “الياسين 105″، حيث جرى أيضا رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وأعلنت القسام كذلك عن استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل بقذيفة “TBG”، في شارع الصفطاوي غرب جباليا شمال القطاع، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

من جهتها أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، عن قصف مقر تحكم وسيطرة قوات الاحتلال في منطقة جحر الديك شرق مدينة بقذائف الهاون من عيار 60 ملم النظامي.