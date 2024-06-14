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“القسام” تقول إنها قتلت وأصابت جنودا إسرائيليين في غزة 

14 - يونيو - 2024

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غزة: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في تفجير لمنزل ونفق شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان عبر منصة تلغرام: “فجرنا منزلا جرى تفخيخه مسبقا بقوة صهيونية، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون”.

وأضافت أن مقاتليها رصدوا “هبوط طائرة مروحية بلاك هوك لإخلائهم”.

وفي بيان آخر، قالت إن مقاتليها “تمكنوا من تفجير عين (فتحة) نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة صهيونية راجلة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، شرق حي الزيتون في مدينة غزة”.

كما استهدف مقاتلو القسام، تجمعا للقوات الإسرائيلية شرق حي الزيتون بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120 ملم، بحسب البيان.

وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أعلنت القسام في بيان منفصل، أن مقاتليها “يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو المتوغلة غرب حي تل السلطان غربي رفح”.

وأشارت إلى أن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105.

وأضافت أنها “استهدفت قوات العدو المتمركزة جنوبي وجنوب غربي حي تل السلطان في رفح بقذائف الهاون”.

وبحسب البيان، استهدف مقاتلو القسام دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في الحي السعودي بتل السلطان.

ولم يصدر أي تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول بيانات “القسام”.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلا تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، وسيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل إسرائيل في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 14, 2024 الساعة 8:03 م

    وإذا قالت القسام فصدقوها فالقول ما تقوله القسام والسرايا والكتائب والعرين والمجاهدين وألوية صلاح الدين وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعمر القاسم وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل والجليل وكل أحرار فلسطين الميامين الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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