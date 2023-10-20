منوعات | أبيض و أسود

“القسام” تكشف عن درون جديد استخدمته في استهداف الدبابات الإسرائيلية- (شاهد)

منذ 21 دقيقة

حجم الخط
0

“القدس العربي”: نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مقطع فيديو يظهر حوامات استخدمتها في استهداف دبابات الميركافا الإسرائيلية خلال معركة “طوفان الأقصى”.

وتظهر المقاطع التي نشرت الجمعة الطائرات بدون طيار خلال تدريبات لعناصر القسام.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية