“القسام” تكشف عن درون جديد استخدمته في استهداف الدبابات الإسرائيلية- (شاهد)

“القدس العربي”: نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مقطع فيديو يظهر حوامات استخدمتها في استهداف دبابات الميركافا الإسرائيلية خلال معركة “طوفان الأقصى”.
وتظهر المقاطع التي نشرت الجمعة الطائرات بدون طيار خلال تدريبات لعناصر القسام.
كتائب القسام تعرض مشاهد للحوامات التي استخدمتها في استهداف الآليات الصهيونية خلال معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/MerX14TtHs
— Adnan Alhussein (@Adnan_Alhusen) October 20, 2023
على الطريقة الروسية الاوكرانية …القسام يدمر دبابة ميركافا 4 اسرائيلية بواسطة درون كوادكوبتر pic.twitter.com/RCNNwKXmTt
— Arab-Military (@ashrafnsier) October 7, 2023
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درون قسامية تسقط قذيفة مضادة للدروع على دبابة ميركافا 4 شرق خانيونس يوم امس.#غزة pic.twitter.com/84VTYoLFST
— الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) October 20, 2023