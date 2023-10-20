“القسام” تكشف عن درون جديد استخدمته في استهداف الدبابات الإسرائيلية- (شاهد)

عاجل.. خروج 7 مستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل جراء الاستهدافات الإسرائيلية

عاجل.. 4137 شهيدا و13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود في العدوان الإسرائيلي على غزة