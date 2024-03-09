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“القسام” تكشف هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا جراء العمليات العسكرية في غزة

9 - مارس - 2024

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غزة: أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، هوية أربعة أسرى إسرائيليين لقوا حتفهم نتيجة العمليات العسكرية على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس اليوم: “سبق وأعلنا مقتل سبعة من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم، وبعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة”.

وأضاف :”تأكد لنا مقتل ايتسيك الجراط، وألكس دنسيج، ورونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت”.

وكان أبو عبيدة أعلن يوم الجمعة قبل الماضي ارتفاع عدد قتلى الأسرى الإسرائيليين إلى أكثر من 70  بعد مقتل الأسرى السبعة ومنهم، حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر.

( د ب أ )

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  1. يقول هدهد سليمان:
    مارس 9, 2024 الساعة 2:30 م

    إلى صقر حيث تنتظر نتانياهو وبايدن وبقية جنودهما وجميع من والاهما وخذلة الامة, تنتظرهم على احر من جمرها،

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