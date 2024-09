“القسام” تكشف هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا جراء العمليات العسكرية في غزة

غزة: أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، هوية أربعة أسرى إسرائيليين لقوا حتفهم نتيجة العمليات العسكرية على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس اليوم: “سبق وأعلنا مقتل سبعة من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم، وبعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة”.

وأضاف :”تأكد لنا مقتل ايتسيك الجراط، وألكس دنسيج، ورونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت”.

وكان أبو عبيدة أعلن يوم الجمعة قبل الماضي ارتفاع عدد قتلى الأسرى الإسرائيليين إلى أكثر من 70 بعد مقتل الأسرى السبعة ومنهم، حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر.

🥷🏽🇵🇸كتائب القسام

למרות היזהרותנו לשמור על חייהם

رغم حرصنا على حياتهم

We tried to keep them alive

נתניהו מתעקש לחסל אותם

لازال نتنياهو يصر على قتلهم

but Netanyahu insisted on killing them

שבעתם נהרגו בנשק צבאכם

سبعتهم قتلوا بسلاح جيشكم

All 7 killed by IDF weapon#الوقت_ينفد pic.twitter.com/QLR5quW7T2

— 7 October 🥷🏽Youssef (@Youssef79438) March 9, 2024