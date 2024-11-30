سياسة | دولي

“القسام” تنشر تسجيلاً مصوراً لمحتجز في غزة يوجه رسالة لترامب ونتنياهو- (فيديو)

30 - نوفمبر - 2024

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“القدس العربي”: بثت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر تطبيق تليغرام، شريطا لأسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية ويدعى عيدان ألكساندر يوجه رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتحدث المحتجز بالإنكليزية متوجّها إلى الرئيس الأمريكي ترامب، وبالعبرية متوجّها إلى نتنياهو.

وحث ألكساندر ترامب على استخدام نفوذه للتفاوض من أجل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

واتهم الأسير الإسرائيلي نتنياهو بإهمال قضية المحتجزين، محذرا من أن أي محاولة من قبل الجيش الإسرائيلي لتحريرهم ستكون عواقبها وخيمة عليهم.

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  1. يقول Abdo:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 4:38 م

    انتظرنا طويلا شريطا هكذا كي يحرك الماء الراكد في بركة نتنياهو حيث يفضل هذا الأخير ويتمنى الموت لهم جميعا ليستمر في مسلسل التدمير والقتل بلا هوادة

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  2. يقول محمد يعقوب:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 11:52 م

    لو قام نتنياهو بطلب مساعدة السيسى لتحرير ألرهائن لدى حماس فى غزة، لقام بالواجب على أتم وجه!!!!!!!!!!!!!!!!

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