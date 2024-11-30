“القسام” تنشر تسجيلاً مصوراً لمحتجز في غزة يوجه رسالة لترامب ونتنياهو- (فيديو)

“القدس العربي”: بثت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر تطبيق تليغرام، شريطا لأسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية ويدعى عيدان ألكساندر يوجه رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتحدث المحتجز بالإنكليزية متوجّها إلى الرئيس الأمريكي ترامب، وبالعبرية متوجّها إلى نتنياهو.
وحث ألكساندر ترامب على استخدام نفوذه للتفاوض من أجل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.
واتهم الأسير الإسرائيلي نتنياهو بإهمال قضية المحتجزين، محذرا من أن أي محاولة من قبل الجيش الإسرائيلي لتحريرهم ستكون عواقبها وخيمة عليهم.
كتائب القسام تنشر فيديو يتضمن رسائل على لسان الأسرى الإسرائيليين لديها: “كل يوم نقضيه هنا يبدو وكأنه للأبد، والألم من داخلنا ينمو يومًا بعد يوم”🇵🇸 pic.twitter.com/JVVkm5FKCS
— غزة الآن – Gaza Now (@nowgnna) November 30, 2024
انتظرنا طويلا شريطا هكذا كي يحرك الماء الراكد في بركة نتنياهو حيث يفضل هذا الأخير ويتمنى الموت لهم جميعا ليستمر في مسلسل التدمير والقتل بلا هوادة
لو قام نتنياهو بطلب مساعدة السيسى لتحرير ألرهائن لدى حماس فى غزة، لقام بالواجب على أتم وجه!!!!!!!!!!!!!!!!