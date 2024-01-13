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القسام: انقطاع الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين تم احتجازهم في قطاع غزة عام 2014- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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غزة: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، السبت، انقطاع الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين تم احتجازهم في قطاع غزة عام 2014.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثته كتائب “القسام” بعنوان “الوقت ينفد”.

وقالت “القسام” في الفيديو، باللغتين العربية والعبرية: “مضى 10 سنوات، هل تتذكرونهم؟”.

وأرفقت بعد ذلك صور الأسرى الأربعة الذين احتجزتهم قبل 10 سنوات، وهما الجنديان أورون شاؤول وهدار غولدن، اللذان أسرتهما في حرب صيف 2014، حيث تقول إسرائيل إنهما قُتلا بينما تحتفظ الحركة برفاتهما.

والمدنيان الإسرائيليان أبرا منغستو وهشام السيد، اللذان دخلا القطاع وسط ظروف غامضة في سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول 2014.

وأضافت “القسام”، في الفيديو: “عام 2014 حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو أهملت أبناءكم ولم تُعِدهم”.

(الأناضول)

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