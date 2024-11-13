“القسام” توثق عمليات الالتحام بقوات إسرائيلية وتدمير آليات عسكرية- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”:

نشر الجناح العسكري لحركة حماس، “كتائب القسام” مشاهد مصورة، تظهر اشتباكات ناشطيه مع جنود الاحتلال المتوغلين في شمال غزة، إضافة إلى تفجير عبوات ناسفة بالآليات المتوغلة.

وأظهرت اللقطات، قيام مقاتلي القسام باستهداف قوة إسرائيلية متحصنة بإحدى العمارات السكنية، بقذيفة مضادة للدروع، ومن ثم إطلاق النار صوبها من أسلحة رشاشة.

وأظهرت لقطات أخرى نشطاء القسام وهو يحفرون لزرع عبوات ناسفة، ثم انفجار تلك العبوات بالآليات العسكرية المتوغلة في شمال قطاع غزة.

هو الله..

مشاهد من التحام مقاتلي #القسام مع جنود وآليات العدو في محاور التوغل وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/lYBJP18ixo — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 13, 2024

وأعلنت كتائب القسام كذلك عن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105″، غرب مخيم جباليا، وقالت إنه تم بعد الإجهاز على طاقمها اغتنام رشاش.

كما أعلنت استهداف جرافة عسكرية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة أخرى تقع غرب المخيم.

كما قامت بقصف تحشدات قوات الاحتلال في “محور نتساريم” بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، بقذائف الهاون وصواريخ الـ”107″

وقالت كذلك إنها استولت على طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر” خلال مهمة استخباراتية لها وسط مخيم جباليا.