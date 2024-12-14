“القسام”: جيش إسرائيل تعمد قصف مكان لقتل أسرى بداخله- (فيديو)

غزة: كشفت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، أن الجيش الإسرائيلي قصف مكانا في قطاع غزة بداخله أسرى إسرائيليون، مؤكدا أنه كرر القصف للتأكد من مقتلهم.

مقطع مصور بثته كتائب القسام بعنوان “نتنياهو وهاليفي يسعيان إلى التخلص من أسراهم في غزة بكل السبل”#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ay8yVCScuF — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 14, 2024

وقال متحدث الكتائب أبو عبيدة في كلمة مصورة عبر منصة تلغرام: “قام جيش الاحتلال مؤخرا بقصف مكان يتواجد فيه بعض أسرى العدو، وكرر القصف للتأكد من مقتلهم”.

وأضاف: “لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم”.

وتابع: “قام مجاهدونا بمحاولات لانتشال أسرى العدو، ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف”.

وحمل أبو عبيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وجيشه “المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم”.

مقطع مصور بثته كتائب القسام بعنوان “حلم نتنياهو الكبير أن يموتوا جميعاً”#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ejLh95M8sC — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 14, 2024

(الأناضول)