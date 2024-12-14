“القسام”: جيش إسرائيل تعمد قصف مكان لقتل أسرى بداخله- (فيديو)

غزة: كشفت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، أن الجيش الإسرائيلي قصف مكانا في قطاع غزة بداخله أسرى إسرائيليون، مؤكدا أنه كرر القصف للتأكد من مقتلهم.
مقطع مصور بثته كتائب القسام بعنوان “نتنياهو وهاليفي يسعيان إلى التخلص من أسراهم في غزة بكل السبل”#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ay8yVCScuF
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 14, 2024
وقال متحدث الكتائب أبو عبيدة في كلمة مصورة عبر منصة تلغرام: “قام جيش الاحتلال مؤخرا بقصف مكان يتواجد فيه بعض أسرى العدو، وكرر القصف للتأكد من مقتلهم”.
وأضاف: “لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم”.
وتابع: “قام مجاهدونا بمحاولات لانتشال أسرى العدو، ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف”.
وحمل أبو عبيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وجيشه “المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم”.
مقطع مصور بثته كتائب القسام بعنوان “حلم نتنياهو الكبير أن يموتوا جميعاً”#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ejLh95M8sC
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 14, 2024
(الأناضول)
إنه الاحتيال ولا مبرر له انه الذهول من وحشية الإنسان المعاصر. لا أمل ولا مستقبل في الشرق الأوسط. الطرفين يكرهون بعضهم البعض. لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد.
صحيح جدا جدا لأن عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح غزة قد باعوا أسراهم منذ 7 أكتوبر بما يعرف باتفاقية هانبال ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
احتفاظ حماس. بالمحتجزين من كيان العدو هي ورقة الضغط الوحيده التي هي بيد حماس
أفول نجم الحركة وجر ذيول الهزيمة في غزة وفي المنطقة. حماس تعاني من أزمة قيادة حقيقية، وطوفان الأقصى انقلب عليها وأغرقها في بحر من الدماء والأزمات، كان آخرها سقوط نظام بشار الأسد، الذي حاولت الحركة مؤخرًا إعادة العلاقات معه. وتشير المعلومات إلى أن القيادة السورية أبلغت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، بضرورة إغلاق مكاتبها، تسليم السلاح، حل المعسكرات التدريبية، ومغادرة سوريا بأسرع وقت ممكن. محمد نصر، القيادي في حماس، هرب مع الخبراء الإيرانيين قبل سقوط دمشق، وكذلك فعل زياد نخالة، رئيس الجهاد الإسلامي، وقيادة الجبهة.