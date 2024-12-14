سياسة | عربي | فلسطين

“القسام”: جيش إسرائيل تعمد قصف مكان لقتل أسرى بداخله- (فيديو)

14 - ديسمبر - 2024

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غزة: كشفت كتائب “عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، أن الجيش الإسرائيلي قصف مكانا في قطاع غزة بداخله أسرى إسرائيليون، مؤكدا أنه كرر القصف للتأكد من مقتلهم.

وقال متحدث الكتائب أبو عبيدة في كلمة مصورة عبر منصة تلغرام: “قام جيش الاحتلال مؤخرا بقصف مكان يتواجد فيه بعض أسرى العدو، وكرر القصف للتأكد من مقتلهم”.

وأضاف: “لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم”.

وتابع: “قام مجاهدونا بمحاولات لانتشال أسرى العدو، ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف”.

وحمل أبو عبيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وجيشه “المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم”.

(الأناضول)

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  1. يقول بومر:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 4:10 م

    إنه الاحتيال ولا مبرر له انه الذهول من وحشية الإنسان المعاصر. لا أمل ولا مستقبل في الشرق الأوسط. الطرفين يكرهون بعضهم البعض. لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 4:21 م

    صحيح جدا جدا لأن عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح غزة قد باعوا أسراهم منذ 7 أكتوبر بما يعرف باتفاقية هانبال ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  3. يقول ماقب:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 5:07 م

    احتفاظ حماس. بالمحتجزين من كيان العدو هي ورقة الضغط الوحيده التي هي بيد حماس

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  4. يقول عمار:
    ديسمبر 14, 2024 الساعة 5:33 م

    أفول نجم الحركة وجر ذيول الهزيمة في غزة وفي المنطقة. حماس تعاني من أزمة قيادة حقيقية، وطوفان الأقصى انقلب عليها وأغرقها في بحر من الدماء والأزمات، كان آخرها سقوط نظام بشار الأسد، الذي حاولت الحركة مؤخرًا إعادة العلاقات معه. وتشير المعلومات إلى أن القيادة السورية أبلغت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، بضرورة إغلاق مكاتبها، تسليم السلاح، حل المعسكرات التدريبية، ومغادرة سوريا بأسرع وقت ممكن. محمد نصر، القيادي في حماس، هرب مع الخبراء الإيرانيين قبل سقوط دمشق، وكذلك فعل زياد نخالة، رئيس الجهاد الإسلامي، وقيادة الجبهة.

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