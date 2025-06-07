القسام: جيش الاحتلال يحاصر مكان احتجاز أسير إسرائيلي ويتحمل مسؤولية حياته

غزة: قال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت إن الجيش الإسرائيلي حاصر المكان المحتجز فيه الأسير الإسرائيلي متان تسنجاوكر في غزة.

جاء ذلك في بيان لحركة حماس بمنصة تلغرام، على لسان متحدث كتائب القسام أبو عبيدة.

وقال أبو عبيدة: “تحذير عاجل لمن يهمه الأمر، تحاصر قوات الاحتلال مكانا يتواجد فيه الأسير الصهيوني متان تسنجاوكر، ونحن نؤكد بشكل قاطع أن العدو لن يتمكن من استعادته حيا”.

وأوضح أنه “في حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله؛ بعد أن حافظنا على حياته مدة عام و8 شهور، وقد أعذر من أنذر”، وفق البيان.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا فوريا على ما ورد في بيان حماس.

(وكالات)