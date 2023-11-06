“القسام”: دمرنا 27 آلية عسكرية إسرائيلية بغزة خلال 48 ساعة 

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، أنها دمرت 27 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في المعارك الدائرة بغزة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره متحدث “القسام” أبو عبيدة على حسابه بمنصة تلغرام، وسط القصف المستمر واشتداد المعارك في غزة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل القطاع.

وقال أبو عبيدة: “دمّر مجاهدو القسام في محاور القتال خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليًا أو جزئياً 27 آلية عسكرية”.

وأضاف: “كما دكّوا القوات (الإسرائيلية) المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، والتحموا في اشتباكات مباشرة مع قوات العدو وأوقعوا فيها خسائر محققة”.

وحتى الساعة 17:30 (ت.غ) لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق على بيان “كتائب القسام”.

ومنذ 31 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، اسُشهد فيها عشرة آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استُشهد 159 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)