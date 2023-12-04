القسام: دمرنا 28 آلية عسكرية إسرائيلية بقطاع غزة في 24 ساعة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، الاثنين، أنها دمرت 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكتائب في بيان عبر “تلغرام”: “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية (إسرائيلية) كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن مقاتليها “استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق”.

(الأناضول)