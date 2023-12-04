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القسام: دمرنا 28 آلية عسكرية إسرائيلية بقطاع غزة في 24 ساعة

4 - ديسمبر - 2023

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غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، الاثنين، أنها دمرت 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكتائب في بيان عبر “تلغرام”: “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية (إسرائيلية) كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن مقاتليها “استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 6:10 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء والصديقين الذين سيطردون المحتل اللعين عن أرض فلسطين كل فلسطين من البحر الميت إلى البحر المتوسط وإلى أبد الآبدين بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم للفلسطينيين من غدر أمريكا اللعينة الخبيثة وأوروبا العنصرية المنافقة التي تكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸🤕✌️🚀🐒🔥🚀🔥🚀🐒🔥

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