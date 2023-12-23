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القسام: فقدنا الاتصال مع مجموعة مسؤولة عن 5 أسرى إسرائيليين بسبب القصف على غزة

منذ 8 دقائق

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القاهرة: أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا اليوم السبت قالت فيه إنها فقدت الاتصال بمجموعة مسؤولة عن خمسة أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

ونقل عن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس قوله إن الحركة ترجح أن الأسرى قُتلوا خلال غارة إسرائيلية.

(رويترز)

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