القسام: فقدنا الاتصال مع مجموعة مسؤولة عن 5 أسرى إسرائيليين بسبب القصف على غزة

القاهرة: أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا اليوم السبت قالت فيه إنها فقدت الاتصال بمجموعة مسؤولة عن خمسة أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

ونقل عن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس قوله إن الحركة ترجح أن الأسرى قُتلوا خلال غارة إسرائيلية.

تغطية صحفية | الناطق باسم كتـ..ــائب القسـ..ـام يعلن فقد الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 أسرى، ويرجح مقتــ..ـل الأسرى جراء غارة للاحتــ..ـلال، بينهم 3 أصحاب مقولة «لا تتركونا نشيخ» pic.twitter.com/jfUAii1z5c — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 23, 2023

(رويترز)