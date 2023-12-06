القسام: قصف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين- (فيديو)

القدس: قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن أكثر من 10 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة نحو مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان “كتائب القسام” الذراع المسلح لحركة “حماس” في بيان عبر “تلغرام”، قصف “بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية، ردا على المجازر بحق المدنيين”.

وذكرت الهيئة (رسمية) أن “صافرات الإنذار دوت الأربعاء في بئر السبع جنوب إسرائيل، بعد رصد إطلاق أكثر من 10 صواريخ من داخل قطاع غزة”.

وأكدت أن “دوي صفارات الإنذار رافقه أصوات انفجارات نتجت عن محاولة اعتراض الصواريخ”، دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.



في السياق، وأشارت الهيئة إلى أن صفارات الإنذار دوت أيضا في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت “كتائب القسام” أيضا أنها “قصفت قاعدة رعيم العسكرية، واستهدفت تحشدات للعدو شرق مغتصبة (مستوطنة) ماجين برشقات صاروخية”.

ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري اشتدّت حدة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والمعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية مع انتهاء هدنة مؤقتة استمرت 7 أيام أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ الأحد الماضي، يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على توسيع رقعة عملياته البرية في قطاع غزة، إذ انتقل بالعمليات إلى جنوب القطاع لاسيما إلى مدينتي خان يونس ورفح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)





