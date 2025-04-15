“القسام” لأهالي المحتجزين بغزة: القيادة الإسرائيلية وقعت قرار إعدام الأسرى- (فيديو)

غزة: نشرت كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو في رسالة لأهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قالت فيه إن “القيادة الإسرائيلية وقعت على قرار إعدام الأسرى”.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشر على منصتها في “تلغرام”، تضمن مقاطع لجثامين أسرى إسرائيليين سابقين أثناء تسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكتبت الحركة في المقطع: “كونوا مستعدين، قريباً سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء وجثث مزقتها شظايا صواريخ جيشكم، جهزوا من الآن أماكن دفنهم”.

وأضافت: “فقد وقعت قيادتكم على قرار إعدام الأسرى في قطاع غزة”.

كتـ.ـائب القسـ.ـام تنشر مقطع #فيديو إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين: "كونوا مستعدين قريبا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء"#الجزيرة pic.twitter.com/h8U22jBWSl — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 15, 2025

(الأناضول)