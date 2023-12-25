القسام لبنان تعلن قصف ثكنة إسرائيلية بصواريخ من جنوب لبنان- (بيان)

لبنان: أعلنت “كتائب القسام – لبنان”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، قصفها “ثكنة ليمان العسكرية” في الجليل الغربي شمال إسرائيل، برشقة صاروخية من جنوب لبنان.

وقالت الكتائب في بيان إنها “قصفت ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية من جنوب لبنان، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة”، دون الإشارة إلى سقوط إصابات أو ضحايا.

كتائب القـ سام- لبنان: قصفنا "ثكنة ليمان العسكرية" شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ؛ رداً على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة. pic.twitter.com/2gfRFC065T — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) December 25, 2023

وفي السياق ذاته، أعلن “حزب الله” اللبناني، في بيان، أن “المقاومة استهدفت تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وأوقعت فيه إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح”.

وفي بيانين آخرين، أعلن “حزب الله” استهداف “مستعمرة أفيفيم ومستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة”، إضافة إلى “تموضع ‏لجنود العدو الإسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة”، مسجلا “إصابات ‏مؤكدة”.

وحتى الساعة 16:55 (ت.غ) لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على بيانات “القسام” و”حزب الله”.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يومياً متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الإثنين، 20 ألفا و674 شهيدا، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)