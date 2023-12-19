القسام لبنان تعلن قصف ثكنة مطار “كريات شمونة”- (فيديو)

بيروت: أعلنت كتائب القسام لبنان الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء الثلاثاء، إطلاق 12 صاروخا باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة، ردا على “المجازر” الإسرائيلية بحق المدنيين.

وقالت كتائب القسام لبنان، في بيان، إن مقاتليها أطلقوا “رشقة صاروخية مركزة، مكونة من 12 صاروخا، باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة”.

📽- كتائب القسام-لبنان تعلن قصف ثكنة مطار “كريات شمونة” شمالي إسرائيل بـ12 صاروخاً؛ رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين pic.twitter.com/EGm82EYoqK — عربي بوست (@arabic_post) December 19, 2023

ولم يصدر تعقيب إسرائيلي على قصف ثكنة المطار، إلا أن وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت أن القوات الإسرائيلية قصفت سهل مرجعيون، وحمامص، وتلة العويضة – الطيبة (جنوب)، وأطلقت قذائف فوسفورية على أطراف بلدة الخيام.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الاناضول)