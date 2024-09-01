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“القسام” لذوي الأسرى: نتنياهو اختار محور فيلادلفيا على تحرير أبنائكم- (فيديو)

منذ 11 دقيقة

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غزة: قالت “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة حماس، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اختار البقاء في محور “فيلادلفيا” الفاصل بين مصر وقطاع غزة على “تحرير” الأسرى.
جاء ذلك في مقطع مصور يتضمن رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة.
ويأتي المقطع بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على جثث 6 أسرى بنفق في رفح جنوبي غزة، ما أثار غضب آلاف الإسرائيليين من حكومة نتنياهو.

وخرج مساء الأحد، مئات الآلاف في احتجاجات للمطالبة بإبرام اتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، وسط احتجاجات إعلانات متتالية لإضراب شامل الاثنين، تشارك فيه نقابات عمالية.
وقالت القسام في المقطع المصور مخاطبة جيش الاحتلال الإسرائيلي: “أي بطولة هذه وأنتم تسترجعونهم (الأسرى) جثثا بعدما قتلتموهم عمدا”.
وزادت “بالفعل كانوا أحياء، وكان مفترضا أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة” (دون مزيد من التفاصيل).
ومخاطبة عائلات الأسرى، قالت القسام: “اختار نتنياهو محور فيلادلفيا على تحرير أسراكم”.
(وكالات)

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