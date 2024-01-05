القسام لعائلات الجنود المحتجزين: نتنياهو لا يأبه بموت أبنائكم- (فيديو)

عزة: حذرت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، الجمعة، عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “لا يأبه بموت” أبنائهم، داعية إياهم لـ”عدم الوثوق به”.

جاء ذلك في رسالة مصورة، نشرها المكتب الإعلامي لـ”القسام”، على منصة “تلغرام”.

وقالت القسام، “إلى عائلات الجنود الأسرى احذروا، نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى، لأن شقيقه يوناتان، قُتل في محاولة لتحرير الأسرى”.

وأضافت: “(نتنياهو) يقول لكن بشكل واضح ذوقوا ما ذُقت بموت أخي.. لا تثقوا به”.

“نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى”.. رسالة وجهتها “كتائب القسام” في فيديو جديد موجه لعائلات المحتجزين الإسرائيليين لديها pic.twitter.com/YTxFEoRwHi — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 5, 2024

وقتل شقيق نتنياهو “يوناتان” الذي كان من ضمن قوات إسرائيلية خاصة عام 1976 في “عملية عنتيبي” بأوغندا، خلال عملية تحرير رهائن إسرائيليين احتجزوا على أيدي فلسطينيين.

وباءت محاولة تحرير المحتجزين بالفشل، بعد مقتلهم رفقة عدد من عناصر القوة الإسرائيلية، الذين أوكلت لهم مهمة تحريرهم، بحسب مراجع تاريخية.

ويدرج مراقبون فلسطينيون هذه الرسالة ضمن الحرب النفسية التي تشنها “القسام” لتحريض الرأي العام وعائلات الأسرى ضد الحكومة والجيش.

والثلاثاء، أبلغت حركة “حماس” الوسطاء بتجميد أي نقاش لوقف إطلاق النار في غزة أو لإنجاز صفقة تبادل أسرى، وذلك عقب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، و6 آخرين، من بينهم 2 من قادة “القسام”، و4 من كوادر الحركة، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة.

ومنذ بداية ديسمبر/ كانون أول الماضي، تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى وجود مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة “حماس” برعاية مصرية وقطرية، تهدف للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وفي 28 من ذات الشهر، قال رئيس هيئة الاستعلامات الرسمية في مصر ضياء رشوان، في بيان، إن بلاده “قدمت للأطراف المعنية (الفلسطينيين والإسرائيليين) إطارا لمقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي بوقف إطلاق النار في غزة”.

وفي هجومها على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، قتلت “حماس” نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر الماضي.

وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى “حماس” بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها” و71 أسيرة و169 طفلا.

وتقدر إسرائيل وجود حوالي “137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)