«القسام» للإسرائيليين: حكومتكم لا تريد استعادة الرهائن إلا في توابيت

غزة-«القدس العربي»: أعلنت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، أمس الجمعة، مقتل رهينتين إسرائيليين لديها جراء قصف جوي إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما أكدت أنها فجرت منزلا مفخخا مسبقا بقوة للاحتلال.

وفي رسالة موجهة إلى الإسرائيليين، قالت “القسام”، في مقطع مصور عبر منصة تليغرام: “جيشكم قتل اثنين من الأسرى في قصف جوي على رفح قبل أيام”.

وأضافت: “جيشكم يخدعكم ويستمر في خداعكم، حكومتكم لا تريد أن تستعيد الأسرى إلا في توابيت”. وأرفقت القسام المقطع المصور بوسمي: “الوقت ينفد” و”حكومتكم تكذب”.

كذلك، أعلنت “القسام” أنها فجرت منزلا فخخ مسبقا بقوة إسرائيلية وأوقعت أفرادها “بين قتيل وجريح” شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وأضافت أنها “دكت” تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة شرق حي الزيتون برشقات من قذائف هاون. كما أكدت استهداف غرف القيادة والسيطرة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وبصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

في الأثناء، واصلت قوات الاحتلال ارتكاب مجازر دموية، بقصفها مناطق مدنية ومنازل مأهولة بالسكان، مع استمرارها في عمليات التوغل البري وتشريد نحو ثلثي سكان القطاع.

واستمرت الهجمات الدامية ضد مدينة غزة، حيث استشهدت ثلاث مواطنات وطفل، في غارات جوية استهدفت غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية بأن السيدات الثلاثة، استشهدن في قصف منزل يعود لعائلة البكري، يقع قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى أن الطفل الشهيد سقط في غارة جوية أخرى استهدفت مدينة غزة.

وفي مجزرة ثانية، اقترفتها قوات الاحتلال حين قصفت منزلا بصاروخين، سقط سبعة شهداء من عائلة الشيخ، بينهم امرأة وطفل، في قصف منزل في منطقة شارع النفق في مدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة. وسقط عدد من الشهداء والإصابات أيضا في قصف منزل يقع في حي الدرج وسط مدينة غزة. وفيما يخص الوضع الإنساني، أعلنت مصادر طبية، وفاة طفل بسبب المجاعة، والجفاف، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 40.

وقالت المصادر إن طفلا توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.