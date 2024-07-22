“القسام”: مقتل وجرح جنود إسرائيليين متحصنين داخل مبنى غرب رفح- (فيديو)

غزة: أعلنت كتائب “القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، الاثنين، مقتل وجرح جنود قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في حي الفرقان بتل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت “القسام” في بيان: “أوقعنا أفراد قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى بين قتيل وجريح في حي الفرقان بتل السلطان غرب رفح”.

وأشارت إلى “استهداف دبابة ميركافا 4 صهيونية بقذيفة الياسين 105 في حي الفرقان”.

وتابعت: “استهدف مجاهدونا جرافة عسكرية صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105″ في ذات الحي”.

وأضافت في بيان آخر: “قصفنا بالاشتراك مع الجبهة الشعبية قوات العدو شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بقذائف الهاون”.

كذلك؛ أعلنت القسام عن قصف “مقر قيادة العدو في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم”.

“الله أكبر ولله الحمد.. ولعت”.. عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد من المعارك بين مجاهديها وقوات الاحتلال في محاور التوغل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/LBLtnkwTKV — رضوان الأخرس (@rdooan) July 22, 2024

وتتواصل الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)