“القسام”: مقتل 9 أسرى في قصف إسرائيلي على غزة

غزة: أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، السبت، مقتل 9 أسرى لديها في قصف إسرائيلي طال مكان تواجدهم في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت “القسام” في بيان مقتضب، إن 4 من الأسرى الذين قتلوا هم أجانب.

ولم تحدد “القسام” طبيعة القصف الإسرائيلي لأماكن تواجد الأسرى، أو مكانه.

وبذلك، يرتفع إجمالي الأسرى الإسرائيليين بحوزة “حماس” الذين قتلوا منذ بداية المواجهة السبت الماضي في غزة إلى 27، بحسب بيانات رسمية نشرها الجناح العسكري للحركة.

في السياق، أعلنت فضائية الأقصى التابعة لـ”حماس”، السبت، إصابة “عدد كبير” من الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة جراء استمرار قصف غزة، لافتة إلى أن “هناك خطرا على حياتهم” نتيجة ذلك.

وقالت الفضائية عبر حسابها على منصة تلغرام: “عدد كبير من الجرحى في صفوف أسرى الاحتلال وهناك خطر على حياتهم بسبب استمرار القصف”، دون تفاصيل أخرى.

وفجر 7 أكتوبر 2023، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

(الأناضول)