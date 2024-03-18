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القسام تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال قرب مستشفى الشفاء وتوقع قتلى وجرحى في صفوفهم- (صورة)

18 - مارس - 2024

الجندي القتيل الرقيب ماتان فينوغرادوف- وسائل التواصل الاجتماعي

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غزة: أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الإثنين، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة، بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقالت الكتائب في منشور عبر منصة “تلغرام” إنها “تخوض منذ فجر الإثنين اشتباكات ضارية مع قوات العدو (الإسرائيلي) المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وتستهدف عددا من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، مقتل أحد جنوده في معركة شمالي قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الجندي هو الرقيب ماتان فينوغرادوف (20 عاما)، ويتبع للكتيبة 932 في ناحال، وهو من القدس.

وأفادت تقارير إخبارية بإصابة 17 جنديا وضابطا إسرائيليا بجروح خطيرة في معارك مجمع الشفاء الطبي.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 593 جنديا، منهم 250 جنديا قتلوا منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة.

وأعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، مساء الاثنين، أن العملية العسكرية بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة سوف تستمر الليلة أيضا.

وأوضح هاغاري أن “قوات شايطيت 13 (وحدة كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية)، سيطرت على المستشفى وبعض المباني في هذا المجمع، كما قامت قوات إضافية بمحاصرة المبنى، وقامت القوات الجوية بتوفير الغطاء الجوي”.

ومنذ فجر الإثنين، تواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي، على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.

وعن العملية في مجمع الشفاء، زعمت القناة “13” العبرية (خاصة) في وقت سابق الاثنين، أنها بدأت بعد “ورود معلومات عن تواجد مسؤولين كبار من حركة حماس في مجمع الشفاء”.

وأفادت بـ”اعتقال 80 فلسطينيا من المستشفى، وإصابة جندي بجروح طفيفة، ولا توجد معلومات عن وجود مختطفين (محتجزين إسرائيليين) في المكان”.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

(الأناضول)

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  1. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 18, 2024 الساعة 6:31 م

    وقع هذا الإنسان ضحيه التعنت الشخصي الصهيوني الإجرامي الهمجي النازي إلي نتن ياهو…والمقربين منه امثال المستوطنين بن غفير وسمورتش
    استمرار الحرب يودي إلي ىالمزيد من سفك دماء البشر

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 18, 2024 الساعة 7:00 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين الأسود والفهود من القسام والسرايا والكتائب والعرين الذين سيقهرون الحلف الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 🇵🇸✌️🤕☝️🔥🚀🔥🚀🔥

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  3. يقول عادل المغربي:
    مارس 18, 2024 الساعة 7:07 م

    إلى جهنم وبئس المصير نتمنى مقتل جميع الجنود الإرهابيين الصهاينة في آن واحد ، تحية إجلال وتقدير للمقاومة الفلسطينية الباسلة التي أذاقت العدو الصهيوني الإرهابي الويل

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    1. يقول رد:
      مارس 18, 2024 الساعة 7:35 م

      إلى جهنم وبئس المصير برفقة الصهاينة العرب.

  4. يقول Dr arabi:
    مارس 18, 2024 الساعة 8:23 م

    دبابات ومدفعية وقوات برية وطيران وغطاء جوي من أجل احتلال مستشفى!! وعائلات الجنود الصهاينة الجرحى يطلبون من الناس الدعاء لهم، ما فيش مانع راح ندعوا لهم بال……???

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  5. يقول خالد:
    مارس 18, 2024 الساعة 11:14 م

    اللهم إني أسئلك بكل أسمائك الحسنى أن تحرق الصهاينة وكل من عاونهم يا رب العالمين

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  6. يقول خالد:
    مارس 19, 2024 الساعة 12:07 ص

    الله أكبر ولله الحمد اللهم

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