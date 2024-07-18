القسام: ندك حشود العدو الإسرائيلي في محور نتساريم بقذائف الهاون

غزة: قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت حشود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بقذائف الهاون وحققت إصابات مباشرة، مشيرة إلى أن مروحيات إسرائيلية أجلت القتلى والجرحى من المنطقة.

(وكالات)