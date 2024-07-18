القسام: ندك حشود العدو الإسرائيلي في محور نتساريم بقذائف الهاون
18 - يوليو - 2024
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غزة: قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت حشود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بقذائف الهاون وحققت إصابات مباشرة، مشيرة إلى أن مروحيات إسرائيلية أجلت القتلى والجرحى من المنطقة.
الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين الأسود والفهود والنمور والذئاب من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية صلاح الدين والمجاهدين والشهيد عمر القاسم والعامودي وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة وكل أحرار المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستقهر عصابة الشر الصهيو نازية المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀
لعنة نتساريم ستظل تلاحق بني اسراءيل.
نتساريم هي التي هزمتهم (تفجير القلبة “برج المراقبة” من تحت الارض) وأخرجتهم مهرولين لا يلوون على شيء في الألفين وخمسة وستفعل نفس الشيء في الألفين وخمسة وعشرين إذا صمدوا للسنة الجاية.
لهذا اقول داءما ان اصرار اسراءيل على احتلال جزء من الشمال او من المنطقة الشرقية او ممر بنسلفانيا او نتساريم سيكون وبالا عليهم وستتمزمز المقاومة باستنزافهم وسينطبق عليهم مقولة ابو علاء الشهيرة التي قالها لشعبه عندم هتف ضده خليهم يتسلوا.