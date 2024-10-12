“القسام” و”سرايا القدس” تستهدفان قوات إسرائيلية شمال غزة

غزة: أعلنت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” و”سرايا القدس” الذراع المسلح لحركة “للجهاد الإسلامي”، السبت، استهداف آليات وجنود إسرائيليين شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.
جاء ذلك في بيانات منفصلة، صدرت عن كتائب “القسام”، و”سرايا القدس” عبر منصة “تلغرام”.
وقالت “القسام” في بيان، إن عناصرها تمكنوا من “تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديا صهيونيا خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا”.
وأضافت في بيان ثان: “استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب محطة وقود الخزندار شمال مدينة غزة”.
وتابعت في بيان ثالث: “استهدف مقاتلونا دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمال مدينة غزة”.
من جانبها، أعلنت “سرايا القدس” عن تفجير مقاتليها “آلية عسكرية صهيونية متوغلة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة بعبوة برميلية شديدة الانفجار”.
وحتى الساعة 12:00 (ت.غ)، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق بشأن ما ورد في بيانات “القسام” و”سرايا القدس”، في وقت يواصل فيه الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في شمال القطاع.
(الأناضول)
من المعروف بالعلم العسكري في حالة احتلال قوات عسكريه لقطاع ما وبمواجهة مقاومة محليه في ما يعرف بحرب الشوارع والمدن ، حيث تفقد القوات المحتلة من ديناميكية حرية الحركة من كر وفر بالتالي تكون عرضة لخسائر بشرية متزايده ، تستنزف قواتها ، وفيما يجري بغزه يطيل العدو امد الحرب حتى يستنزف المقاومة بشريا وتسليحا ، العدو يستعيض خسائره في الآليات والمعدات والذخائر ، المقاومة تحت حصار كامل ومتكامل ، اطالة امد الحرب يستنزف مخزونها من الذخائر والقذائف وهي غير متجدده ، لكن ليس أمامهم غير القتال حتى النهاية ،، اي حرب اشبه ما تكون عض على الأصابع ، من يصرخ. اولًا من شدة الألم ،؟؟ لننتظر ؟؟