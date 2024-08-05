القسّام: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في تفجيرين برفح وخان يونس

غزة: أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، الإثنين مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليتي تفجير بمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت القسّام، في بيان: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى شرقي منطقة الفراحين بمدينة خان يونس، وتم إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.
وأضافت أن “الاشتباكات لا تزال مستمرة مع القوات الصهيونية المتوغلة شرق منطقة الفراحين”.
كما أفادت القسّام باستهدافها جرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفة “الياسين 105” في المنطقة نفسها.
وفي محافظة رفح، قالت القسّام: “فجرنا عبوتين بقوة هندسية في منطقة زلاطة شرق رفح”، مما أوقع الجنود “بين قتيل وجريح”.
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، “أصيب أربعة جنود احتياط من الكتيبة 9215، لواء القبضة الحديدية (205)، بجروح خطيرة في وقت سابق من هذا اليوم، خلال معركة جرت جنوبي قطاع غزة”.
وأضاف: “تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وإبلاغ عائلاتهم”.
من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: ” في الحادث الذي أصيب فيه الجنود الـ4، أصيب اثنان آخران من جنود الاحتياط بجروح متوسطة، وأصيب آخر بجروح طفيفة”.
وقتل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين ودمر البنية التحتية وممتلكات المواطنين عبر هجمات على رفح وخان يونس، استهدف بعضها مناطق زعمت تل أبيب سابقا أنها “آمنة” وطالبت النازحين آنذاك بالتوجه إليها.
وتظهر الدلائل أنه رغم مرور نحو 10 أشهر على بدء حربها على غزة، إلا أن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولا سيما استعادة محتجزيها من القطاع والقضاء على قدرات حماس.
(الأناضول)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين الأسود والفهود من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية صلاح الدين والمجاهدين والشهيد عمر القاسم والعرين وجنين و بلاطة و نابلس الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸💪☹️🐒🚩👹🐒🚀
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين الميامين المباركين الأسود والفهود والنمور في قهر ودك جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚩🐒
اللهم دمر الصهاينة الإرهابيين