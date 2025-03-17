سياسة | عربي | فلسطين

القصف الإسرائيلي دمر 81 مسجدا كليا في رفح

17 - مارس - 2025

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غزة: دمر القصف الإسرائيلي 81 مسجدا كليا في مدينة رفح  جنوب غزة، وفق بلدية رفح اليوم الاثنين.

وقالت بلدية رفح، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن “81 مسجدا دمر كليا في مدينة رفح وباقي المساجد تعرضت لأضرار جسيمة خلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.

وكان رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي أعلن يوم 19 يناير /كانون الثاني الماضي، أن مدينة رفح أصبحت رسميا مدينة منكوبة نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من ثمانية أشهر.

ودعا الصوفي حينها إلى إطلاق خطة طوارئ شاملة لإعادة إعمار المدينة وإصلاح البنية التحتية المتضررة.

( د ب أ )

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