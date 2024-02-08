 القصف الإسرائيلي يجعل مشفى “الكرامة” الخيري في غزة “أثرا بعد عين”- (فيديو)

غزة: بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الشمالية لقطاع غزة، ظهرت آثار الدمار الهائل الذي ألحقه القصف بمستشفى الكرامة التخصصي.

وأظهرت الصور حجم الدمار الذي أصاب المبنى المكون من 4 طوابق، فيما تناثرت الأسرة والأدوات الطبية حوله وتحت الركام.

ولم يقتصر القصف الإسرائيلي على مبنى المستشفى الذي لم يعد صالحا للاستخدام فحسب بل جرى استهداف سيارات الإسعاف التابعة له حيث ظهرت مدمرة ومحترقة ليحرم الفلسطينيون من الاستفادة منها.

وكانت تلك المستشفى الخيرية (غير حكومية) تقدم الخدمات الطبية لآلاف المرضى في منطقة التوام، حيث كانت تعتبر مرفقا رئيسيًا للرعاية الصحية في المنطقة.

وفي بداية الحرب، لجأ آلاف النازحين من المناطق الشمالية إلى تلك المستشفى، ولكن القصف وإطلاق النار الذي تعرضت له من الجيش الإسرائيلي أدى إلى إخلائه من المرضى والنازحين.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خروج مستشفى الكرامة شمال القطاع عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي.

(الأناضول)