القصيدة المأساة على سلّم التعريف في «تلويحة.. لموت آخر»

يولد الشّعر فتولد المأساة، «القصيدة مأساة إنسانية» بتعبير عبد القادر رابحي، بهذا المعنى، الشعر «تجربة» يركبها الشاعر خلال رحلته الوجودية، المأساة ليست «الشقاء»، لأنّه داخل بوتقتها شعريا تولد اللحظة الجمالية التي تشهد ميلاد الكلام الشّعري.

القصيدة منطقة القلق المُريح:

ضمن هذه الفكرة ينطلق محمد بوطي في نصوصه الشّعرية المعنونة «تلويحة.. لموت آخر» الصّادرة عام 2021، ببساطة من يمتلك البراءة الشّعرية في قول الأشياء دون تكلّف التفكير في وسمها «شعر»، هو شعر بما يمكن للشاعر أن يشعره: «ليس لي.. /من قامة الوقت المُحمل بالتردي/.. جامع الخيبات/إلا نبضه الساديُ».

ترتسم المأساة الوجودية في مسار حزين حيث تفقد الحياة الذوق الذي يجعل الإنسان مستمتعا بوجوديته، «خيبات» و»نبض سادي»، يجرّد الذّات الشّاعرة من أشيائها، من وعيها بما يحدث في مجال المفكر واللامفكر فيه، الشّعر هو هذه اللحظة التي على الشّاعر أن يدفع فيها بعناصر العالم إلى إزاحة يأسها الوجودي كي يشعر كل كيان وهو يتحرّك نحو المعنى. يحدث شعريا وصول الإنسان إلى نقطة الزهد في كل شيء، لكن تبقى القصيدة منارة بحر حين تتعالى أمواجه وينفلت الضوء من مصباح يعلن الأمان في الابتعاد عن مناطق الخطر، لكن القصيدة هي منطقة الخطر اللذيذة لدى الشاعر، كون القلق المريح: «ليس لي../ إلا القصيدة لو أدق الباب تفتح لي ذراعيها».

القصيدة المأساة على سلّم التعريف:

لحظة اعتراف الشّاعر بأنّه لا يمتلك شيئا في العالم سوى قصيدة، هي لحظة «المأساة»، لأنّ «الكلمة ليست فعل» كما شعرها سعد الله ونوس، لذلك يعترف: «وذلك سر مرارتي». القصيدة بيان من أجل القربى من العالم لكن في تجلياته الواعية بذات تراه منفردة، معزولة عن تفاهات الطمع في الدنيا. إذ يمتلك الشّاعر سلطة القصيدة، يمتلك أداة الحفر في العالم بوساطات الكلام.

أوشك محمد بوطي أن يتورّط في البوح عن سلطةٍ للقصيدة تكمن في تعريفها، لكنّه أدرك أنّ القصيدة قبل أن تكون هو، لابد وأن تكون شيئا ما في وعي الآخر: «(قال عنها العائدون من القيامة) بغتة/قال عنها الغامقون خرافة/قال عنها العارفون/منارة/وغرابة بيضاء». يتدحرج الشاعر بهوية القصيدة على سلّم التعريف بين الـ «بغتة»، الـ «خرافة»، الـ «منارة» الـ «غرابة بيضاء».

في سياق القيامة، الغيب الذي لا نعرفه، المجهول الذي تداهمنا طبيعته فنستسلم لقوّته أو لسلاسته، تلك هي القصيدة تكون «بغتة» حيث لا تتسمى، فقط تُقال وللمتلقي أن يراها كما يشاء، كما للشاعر أن يمتنع عن وصفها لأنّ كينونته تتفجّر في خوامد الذّات حيث تسعى جاهدة لشعرنة العالم، وربّما أفق الغمق، المؤدّي معنى الدّاكن من اللون، يعبّر عن مستوى من اللاشعور بالكلمة وهي تمنح العالم معنى، ومن هنا كانت الضبابية في الرّؤية باعتبار القصيدة «خرافة». لكن حتى تعريفها خرافة ينحو بها إلى جانب يغذّي المقاربة لها بنوع من الغموض الذي يعدّد مشارب القول الشّعري ويؤسّس لسحريته. يقترب محمد بالقصيدة من مستوى التجلي العرفاني حين يؤثث جوهرها بالمنارة، تنقدح في أعماق الشاعر غموضا قد لا يعرف كنهه، ولا كيف انثالت من سماء توهّجه الشّعري، تأتي لتضيء مناطق جهله بكينونتها والمعنى الذي ضمّنه إياها لكن دون وعي بما تمليه عليه، وتلك هي مغامرة الإبداع حيث نجد الرسام والشاعر الجزائري/الإسباني دنيس مارتنيز يدلي باعتراف شفيف: «لقد رسمت ما اقترحه علي المحيط»، فالشاعر حينها يتشكل حضوره بِكْرا أمام تمظهرات العالم الذي يقترح عليه التجلي المقولي، حينها يكون مهيّئا فقط لقول ذاته أمام التجلي المباغت، لعلّه يكون والقصيدة معه «غرابة بيضاء».

القصيدة لحظة ذاكرة حنينية:

تتأسّس القصيدة بداهة في غرابة استثنائية. يتحدّد العالم كما شيء يثوي في جنحه الشّاعر، إذ يبدو العالم حنينيا، راعشا كما طراوة قلب الأم وهي تمرّر يدها على الجسد الرّهيف لابنها: «أذكر أنّ أمي…/ذات يوم مشمس مثل القيامة حارق/والوقت صوم.. كلمتني عن مدى عطشي/فقلت.. (الوقت صوم)».

القصيدة لحظة للذاكرة الحنينية، لأنّ الحنين قرب أسطوري من الأشياء بعيد عن كل معيار، يستشعر الشاعر حينذاك هشاشة العلاقات، شفاف العمق والاستعداد للبوح، مستويات لا يدرك وجودها، هي تتداول الوعي لحظة حضور الشاعر في الكلام. القصيدة شبيهة بالأم، لأنّ البنوة تفقد كل وجود لها لترتاح إلى ظل الأمومة المهيمن على كل جزئية من مساحة وجود الابن، فيرى هذا الأخير بعيون التجلي الأمومي وهو مرتاح إلى الحبل السري البدئي الذي لم ينقطع يوما، ذلك مستوى من الشّعرية يقول فيه الشّاعر العالم بعيون القصيدة التي مازاله متصلا بها، وطبيعي في هذه المرحلة الحاسمة من التواشج مع الكلام الشّعري أن تكون هناك بداهات، أو كل شيء يتأسّس بديهيا لزوال الخوف الوجودي من عناصر الغرابة في العالم، تماما كما في حضن الأمومة، هي السّاتر الذي يحجب خطر العالم عن الابن. بلغ محمد بوطي مقام السلطنة في التّعبير عن لحظة البداهة – المنتجة للخارق الشّعري – هذه في حضن الأم/القصيدة: «.. والوقت صوم.. كلّمتني عن مدى عطشي» بداهة أنّ الصّوم يجلب العطش، لكن حينما يكون مصدر البداهة هو الأمومة، يتصدر الموقف القبول الممزوج بقلق السؤال والتبرير المكثف بالمعنى، لأنّ الأم معنى متعدّد الوجود في الحضور الطفولي لدى الشّاعر. لحظة البداهة هي لحظة القبول الطوعي برؤى الأم مهما تدثرت بالبداهات الأولى النّازحة عن هوامش السؤال، وفي شعرية عميقة يردّد الشّاعر في هدوء الكلام وعيناه معلقتان بوجه أمه/قصيدته: «فقلت.. (الوقت صوم)، وهي النباهة التي تفجّر جمالية الإدراك الشّعري في قلب البداهات، فالشّاعر لا يرفض البداهة بل يعيدها سيرتها الأولى ليكتشف علاقات الشّعرية المرتبطة بأصولها، كما هي لحظة البداهة التي تصير به إلى حجر أمه وهو يروم اكتشاف بساطة ما هو عادي في الأشياء في لحظة يشعرها آمنة.

«الفراغات البيضاء» مسكن الشّاعر:

تمتلك القصيدة ما يشبه البوصلة، بل هي بوصلة تعيد الذّات إلى تاريخها غير المعلن في هوامش الحكايات والأقاويل التي تتجاهل مفردات بعينها، لأنّها مجهرية في وعي من يرون بعيون مصادر الضّوء المسلّطة على بؤر واضحة. تشعر الذّات الشّاعرة ذاتها فيما هو «منسي في متن الرواة» بتعبير محمد بوطي. يقول: «فأيما درب سلكتُ أعادني لبدايتي/للهامش المنسي في متن الرواة/لغيمة قد مزّقتها الريح وهي غضيضة/لطفولتي». النص هو تاريخ الذات، هويتها التي تنفصل عن المادي وتتصل بالمعنى في المهمل. تسوق الذّات الشّاعرة حكايتها مغتنمة فرصة اللقاء الاستثنائي بالقصيدة لتعرّج على الطفولة، تلك البداية التي لا بدّ منها لرؤية العالم في حقائقه المطلقة، فأسئلة الطفولة منزّهة عن كل مقصد ناقص، إنّها الإحراج الجوهري للعالم كي يبوح بما يخفيه عن الذّات الغارقة في نهم الحياة وملذّاتها. عادة ما نقول بأنّ «الفراغات البيضاء» بتعبير أمبرتو إيكو تختزن ما سقط من وعي الكاتب، ربما هذا يجوز في عرف السّرد، لكن الشّاعر في عرف القصيدة يسكن تلك «الفراغات البيضاء»، أو بتسمية محمد بوطي الـ «هامش المنسي في متن الرواة»، يكشف عما يدور في العالم وفي الذّوات لحظة انفصال عنهم، يكرّس ذاته في الهوامش المنسية حتى يقولها كما هي في وعي الجوهر والحقيقة الشّعرية التي تتأسّس فقط في «الكلام» باعتباره ذاتي فردي: «إليّ وحدي..». وحدة الشّاعر هي الجمع الذي يتمثل في الشاعر مواجَها بالأشياء والكلام الذي يعرّيها، في حركة تستصحب الذّات الشّاعرة ذاتها، لا تترك ظلا يجعل منها اثنين يتأمّلان الوضع الشّعري في ثنائية قاتلة: «ربّما قد آخذني معي»، «عمّدتني مما تقاطر من مياه غيومها»، هذه الأيلولة إلى الذّات في فرديتها، هي الضّامن الجمالي المستمر في وعي القصيدة كي لا تقول شيئا آخر غير الأشياء بعمق براءة الشّاعر الرّؤيوية، لهذا كانت القصيدة بشارة تحمل منارة فريدة للعالم.

عود على بدء:

«سأعود لي وأنا أعود إلى البداية/مثلما طفل يداعب لعبة/ويمد عينه تارة/لحديقة الجيران»

تتموقع فردية الشّاعر كمرجعية، قبل كل المرجعيات الأخرى ومنها «البداية»، أو الطفولة المكتوية بالوعي المبكر للعالم. مثل الطفولة، تستحوذ القصيدة على العالم بأنانية ممتلكة للقدرة على الإبراء، كتعويذة ساحر تجلب الحظ، أو كموسيقى نسي مؤلفها أن يضع النوتات الأخيرة لإسدال ستارة النغم، فيستمر العالم بين لحظتين طفوليتين لا تشيخان: لحظة حيازة لا تنازل فيها، ولحظة نظرة تتثبّت فيها الطفولة من تحوّل الأشياء. تدرك الطفولة أنّ العالم يتحوّل، لا تريد أن تستمر الأشياء ثابتة، ذلك سر المشاكسة.

كاتب جزائري