القضاء الألماني يسقط التحقيقات بحق أكاديمي فلسطيني

برلين ـ «القدس العربي» : أوقفت السلطات القضائية الألمانية التحقيقات ضد الأكاديمي الفلسطيني د. هشام حماد، بعد اتهامه باستخدام شعار «من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة» في مظاهرة، وهو الشعار الذي أثار جدلاً واسعًا حول معناه القانوني والسياسي.

وأعلنت النيابة العامة في دوسلدورف إسقاط التحقيقات بحق حماد، وجاء القرار بناءً على طلب المحامي د. ديان داردتش، الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية كافية بموجب المادة 170 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني.

وفتحت السلطات الألمانية تحقيقاً بحق البرلماني السابق البروفيسور هشام حماد، الذي أثارت كلمته حول عبارة “من النهر إلى البحر” جدلاً واسعاً. وأوضح حماد خلال كلمته وقتها أن هذه العبارة لا تحمل مدلولات عدائية، كما يروج البعض، فحدود الدولة الفلسطينية المعترف بها من قبل 146 دولة في الأمم المتحدة هي البحر المتوسط في قطاع غزة ونهر الأردن في الضفة الغربية.

وبعد انتهاء الكلمة قامت الشرطة بتوقيف البرلماني السابق حماد، وطلبت توضيحات حول أقواله. وحُقق مع حماد بموجب المادتين 86a و130 من قانون العقوبات، بزعم استخدامه رموزًا مرتبطة بمنظمات محظورة. إلا أن الدفاع شدد على أن الشعار محل الجدل لا يُعدّ شعارًا خاصًا بحركة «حماس»، بل هو تعبير سياسي واسع الانتشار يُستخدم في العديد من التجمعات حول العالم منذ عقود.

وتعليقا على القرار عبر حماد في تصريح لـ“القدس العربي”، عن سعادته بهذا الحكم مؤكدا أنه يعتبر «نصرا كبيرا للفلسطينيين في ألمانيا، ولكل محبي فلسطين، وسيتيح حرية أكبر للمتظاهرين الذين كانت توجه لهم اتهامات لاستخدامهم هذه الكلمة أو ما يشبهها».

وأكد محامي الدفاع أن الشعار يعود إلى ستينيات القرن الماضي، ويعبّر عن مطلب سياسي مرتبط بحقوق الفلسطينيين، دون أن يتضمن تحريضًا على العنف أو نفيًا لوجود إسرائيل. وأشار إلى أن د. هشام أوضح صراحة خلال خطابه في المظاهرة أنه يدعم حل الدولتين والتعايش السلمي، مما ينفي أي تأويل عدائي للشعار.

وأفاد الدفاع أن المحاكم الألمانية، منها محكمة «مانهيم»، أقرت في قرارات سابقة أن هذا الشعار لا يرقى ليكون «رمزًا محظورًا» بالمعنى القانوني، وأنه يندرج تحت حرية الرأي والتعبير المحمية دستوريًا. واعتبر المحامي داردتش أن بعض التفسيرات القضائية التي ربطت الشعار بحركة «حماس» تفتقر إلى الدقة القانونية، لا سيما أن استخدام الشعار من قبل الجماعة لا يعني بالضرورة أنها تمتلكه كرمز حصري. كما شكك في مشروعية تعميم وزارة الداخلية الألمانية الصادر في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، والذي حظر استخدام الشعار دون تحديد قانوني دقيق لمعناه أو سياقه.

في ضوء هذه المعطيات، رأت النيابة العامة أن الوقائع لا ترقى لتشكيل جريمة، ما أدى إلى إغلاق التحقيقات دون توجيه اتهام رسمي.